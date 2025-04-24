Fenerbahçe yönetiminde olağanüstü kongre için flaş gelişme: 'Aday olurum'

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulüpte tek gündem cumartesi günü yapılacak olan yüksek divan kurulu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, yüksek divan kurulunda seçim kararı alabileceği iddia edildi ve yeni bir gelişme yaşandı.

1 /9 Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında ağır yara aldı.

2 /9 Sarı lacivertliler şampiyonluk şansını zora soktu.

3 /9 Yaşanan puan kaybı sonrası bazı taraftarlar stadı terke etmeyerek yönetim istifaya davet etti.

4 /9 Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlar yapıldı.

5 /9 Maçın ardından direktör Jose Mourinho da eleştirilerin hedefi haline geldi.

6 /9 Portekizli çalıştırıcı, Süper Lig'de sahaya çıktığı 30 maçta geçen sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

7 /9 Fenerbahçe camiası, yaşanan olaylardan ve tepkilerden sonrası gözünü ve kulağını başkan Ali Koç'a çevirmiş durumda.

8 /9 Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yüksek divan kurulunda seçim kararı alabileceği iddia edildi.