Fenerbahçe yönetiminden taraftarı çıldırtan hamle

Fenerbahçe'nin bir başka taraftar grubu UTG de karara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:





"Ali Koç, Maraton’dan neden korktun? Fenerbahçe’nin kalbi Maraton’a bilet çıkarmamışsın, neden? Çünkü gerçek taraftardan, hesap sorandan korkuyorsun.

Bu kulüp senin PR alanın değil. Tribün susturulmaz, dinlenir! Maraton'u susturarak Fenerbahçe yönetilmez! Kendi taraftarına bile yüzün yoksa, o koltuk sana ağır gelmiş demektir. Korkuyorsan bırak! Fenerbahçe cesaret ister, sen o cesareti çoktan kaybetmişsin."



















