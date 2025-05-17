Fenerbahçe yönetiminden taraftarı çıldırtan hamle

Fenerbahçeli taraftarlar, yarın oynanacak Eyüpspor maçında beyaz mendil açarak 90 dakika boyunca 'istifa' tezahüratları yapmaya hazırlanıyordu. Sarı-lacivertli yönetimden karşılaşmayla ilgili tepki çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Lider Galatasaray ise aynı saate şampiyonluk maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, evinde oynayacağı Kayserispor maçından en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe taraftar grupları, Eyüpspor maçında Ali Koç ve yönetimini protesto edeceğini açıkladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, maçta beyaz mendil açarak 90 dakika boyunca 'istifa' tezahüratları yapmaya hazırlanırken, yönetimden tepki çeken bir hamle geldi.
Fenerbahçe yönetiminin, Eyüpspor maçında Maraton Üst Tribünü'ne bilet satışını durdurduğu belirtildi. Fenerbahçe'nin taraftar hesaplarından 12 Numara'dan yapılan paylaşımda, "Kulübümüzü bu yanlış karardan dönmeye davet ediyoruz" denildi.
Fenerbahçe'nin bir başka taraftar grubu UTG de karara tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Ali Koç, Maraton’dan neden korktun? Fenerbahçe’nin kalbi Maraton’a bilet çıkarmamışsın, neden? Çünkü gerçek taraftardan, hesap sorandan korkuyorsun.
Bu kulüp senin PR alanın değil. Tribün susturulmaz, dinlenir! Maraton'u susturarak Fenerbahçe yönetilmez! Kendi taraftarına bile yüzün yoksa, o koltuk sana ağır gelmiş demektir. Korkuyorsan bırak! Fenerbahçe cesaret ister, sen o cesareti çoktan kaybetmişsin."
Bilindiği üzere Fenerbahçe Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Kongre tarihi ise büyük tartışmalara neden oldu.
Şu ana kadar mevcut yönetime karşı Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp adaylıklarını açıklarken, seçimin eylül ayına alınmasına sarı-lacivertli camiadan tepki geldi.
Yeni transferlerle seçime güçlü girmeyi planlayan Ali Koç'un, diğer adayların başkanlığı kazanması halinde yolunu tıkayacağı yorumları yapılıyor.