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Fenerbahçe'de Ali Koç-Mourinho toplantısı yapıldı: Sözleşme feshi için istediği rakam ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Ali Koç-Mourinho toplantısı yapıldı: Sözleşme feshi için istediği rakam ortaya çıktı

Ömer Çelikbaşlı
09:468/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, sözleşme feshi için İngiltere'de masaya oturdu. Portekizli çalıştırıcının sözleşme feshi için istediği rakam belli oldu.

Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan teknik direktör Jose Mourinho konusundaki belirsizlik sürüyor.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, dün Portekizli teknik adam ile İngiltere'de bir araya gelirken sözleşme fesih konusunda uzlaşı olmadı.

Görüşmede Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli takımdaki geleceği masaya yatırılırken Mourinho'nun ayrılma gibi bir düşüncesinin bulunmadığı ifade edildi.

Portekizli çalıştırıcının, Koç'a yeni sezon kadro planlamasıyla ilgili görüşlerini aktardığı ifade edildi.

Görüşmedeki kilit noktanın ise Mourinho'nun alacakları olduğu kaydedildi.

Yardımcılarıyla 15 milyon euroyu bulan bir alacağı söz konusu olan Portekizli çalıştırıcı, hak edişlerinin tamamını istiyor.

Mourinho'nun yıllık ücretinin yanı sıra gelecek sezon sözleşmesinde yer alan başarı bonuslarını da talep ettiği kaydedildi.

Bu da Mourinho ile olası ayrılıkta faturayı kabartıyor.

Başkan Koç'un, Kurban Bayramı sonrasında yönetimle bir araya gelip Mourinho ile ilgili olarak net bir karar alması bekleniyor.

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