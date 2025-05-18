Fenerbahçe'de alkışlanan tek futbolcu

Fenerbahçe'nin evinde Eyüpspor'u ağırladığı maça sarı-lacivertli taraftarların protestoları damga vurdu. Ülker Stadyumu'nda tüm takım ıslanırken, sadece bir isim destek gördü.
Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile oynadığı maçta tribünler boş kaldı. Şampiyonluktan uzaklaşan takım protesto edildi.
Ülker Stadyumu'nda ısınma bölümünden itibaren "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, maçın ilk düdüğüyle birlikte ise sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını ıslıkladı.
Fenerbahçe taraftarı, bir oyuncu dışında tüm takıma tepki gösterdi.
Fenerbahçe tribünleri sadece takımda Milan Skriniar'ı alkışladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Slovak oyuncu için "Skriniar! Oley oley oley!" şeklinde tezahürat yaptı.