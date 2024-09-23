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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in son durumu netleşti

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in son durumu netleşti

14:2523/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan Saint-Maximin'in son durumu belli oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu.






Bu karşılaşmada Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.



NTV Spor'da yer alan habere göre hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı.






Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.


Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.



#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Allan Saint-Maximin

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