Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in son durumu netleşti

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Galatasaray'ı ağırladığı derbi mücadelesi sonrası stattan sekerek ayrılan Allan Saint-Maximin'in son durumu belli oldu.
Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup olmuştu.
Bu karşılaşmada Fenerbahçe adına takımın en etkili isimlerinden olan Saint-Maximin, dev maç sonrası stadı sekerek terk etmişti.
NTV Spor'da yer alan habere göre hafif sakatlığı bulunan kanat oyuncusunun bugün yapılan tetkiklerinde ciddi bir duruma rastlanmadı.
Günü tedaviyle geçiren Saint-Maximin bir aksilik olmazsa 2-3 gün içinde takıma katılacak.
Öte yandan sakatlığını atlatan ve bir süredir bireysel çalışan Bright Osayi-Samuel ise bugünkü idmanın tamamında takımla çalıştı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında perşembe günü Union SG'yi ağırlayacak. Müsabaka saat 19:45'te başlayacak.