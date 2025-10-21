Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de ayrılığı gündemdeydi: Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

Fenerbahçe’de ayrılığı gündemdeydi: Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

14:4121/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin sezon başından beri formsuzluğuyla eleştirilen orta saha oyuncusu Sebastian Szymarski, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Fatih Karagümrük maçında (2-1 galibiyet) 60. dakikada oyuna girerken taraftar tepkisiyle karşılaştı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski bu sezon da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, söz konusu maçta protesto edildi.

Özellikle kaçırdığı net pozisyonun ardından ıslıklanan Sebastian Szymanski'nin maç sonrası sahayı sinirli ve moralsiz şekilde terk ettiği görüntüler amatör kameraya yansımıştı.


Öte yandan Szymanski'ye Tedesco ve takım arkadaşları sahip çıktı. Maçın ardından soyunma odasında Polonyalı futbolcuya moral verilerek teselli edildiği öğrenildi.


#Fenerbahçe
#Sebastian Szymanski
#Tedesco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da 19 Ekim ve 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak