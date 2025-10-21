Fenerbahçe’de ayrılığı gündemdeydi: Soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başından beri formsuzluğuyla eleştirilen orta saha oyuncusu Sebastian Szymarski, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Fatih Karagümrük maçında (2-1 galibiyet) 60. dakikada oyuna girerken taraftar tepkisiyle karşılaştı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski bu sezon da henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında sonradan oyuna dahil olan Polonyalı futbolcu, söz konusu maçta protesto edildi.
Özellikle kaçırdığı net pozisyonun ardından ıslıklanan Sebastian Szymanski'nin maç sonrası sahayı sinirli ve moralsiz şekilde terk ettiği görüntüler amatör kameraya yansımıştı.
Öte yandan Szymanski'ye Tedesco ve takım arkadaşları sahip çıktı. Maçın ardından soyunma odasında Polonyalı futbolcuya moral verilerek teselli edildiği öğrenildi.