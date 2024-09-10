Fenerbahçe'de ayrılık: Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırıyor. Sarı lacivertli takımdan ayrılacak olan Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüp, kadro şişkinliğini azaltmak için planlar yapıyor.
Bu kapsamda kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Emre Mor ile yollar ayrılıyor.
Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Emre Mor için Hatayspor ile anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertliler, Emre Mor ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.
27 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi gerçekleştikten sonra Hatayspor'a imza atması bekleniyor
Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk başta Emre Mor ismine sıcak bakmazken, daha sonra yönetimle yaptığı görüşmenin ardından transfere onay verdi.