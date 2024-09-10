Fenerbahçe'de ayrılık: Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırıyor. Sarı lacivertli takımdan ayrılacak olan Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

1 / 7 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

2 / 7 Sarı lacivertli kulüp, kadro şişkinliğini azaltmak için planlar yapıyor.

3 / 7 Bu kapsamda kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

4 / 7 Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Emre Mor için Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

5 / 7 Sarı-lacivertliler, Emre Mor ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

6 / 7 27 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi gerçekleştikten sonra Hatayspor'a imza atması bekleniyor