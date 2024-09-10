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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık: Emre Mor'un yeni takımı belli oldu

Haber Merkezi
10:35 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 10:56 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da kadroda düşünmediği oyuncularla yollarını ayırıyor. Sarı lacivertli takımdan ayrılacak olan Emre Mor'un yeni adresi belli oldu.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertli kulüp, kadro şişkinliğini azaltmak için planlar yapıyor.

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Bu kapsamda kadroda düşünülmeyen oyunculardan birisi olan Emre Mor ile yollar ayrılıyor.

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Fenerbahçe, kadroda düşünmediği Emre Mor için Hatayspor ile anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertliler, Emre Mor ile sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor.

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27 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi gerçekleştikten sonra Hatayspor'a imza atması bekleniyor

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Hatayspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ilk başta Emre Mor ismine sıcak bakmazken, daha sonra yönetimle yaptığı görüşmenin ardından transfere onay verdi.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Hatayspor
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