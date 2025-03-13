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Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama Rangers maçı sonrası

Fenerbahçe'de ayrılık! Resmi açıklama Rangers maçı sonrası

15:0113/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele sonrası sarı-lacivertli takımda, beklenen bir ayrılığın açıklanacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katıp 2 yıllık sözleşme imzaladığı Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde beklediği süreleri bulamamıştı.

Düzenli forma giymek isteyen Cenk Tosun için geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir transfer ihtimali doğmuştu. Japon ekibi Urawa Red Diamonds, tecrübeli golcü için resmi adımları atmaya başlamıştı.

Fanatik'in haberine göre Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'den sonra Cenk Tosun'la da tüm şartlarda anlaşma sağladı. Transferin resmiyete kavuşması için yasal prosedürler, oyuncunun çalışma ve oturum izni gibi detaylar çözülüyor.

Cenk Tosun transferinin Rangers maçından birkaç gün sonra resmiyete dökülmesinin beklendiği haber detayında yer aldı.

Bu sezon 17 maça çıkıp sadece 283 dakika sahada kalan Cenk Tosun 2 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

#Fenerbahçe
#Rangers
#Cenk Tosun

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