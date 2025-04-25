Fenerbahçe’de Divan’ı sallayacak iddia: Bizzat kürsüden duyuracak!

Fenerbahçe’de gözler Divan Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Şampiyonluk hayali zora giren sarı-lacivertlilerde Ali Koç’un yarın yapılacak toplantıda neler söyleyeceği merak ediliyor. Bununla birlikte Fenerbahçe’de sürpriz bir ismin adaylığını açıklaması gündeme geldi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin yarınki Divan Kurulu toplantısı büyük bir merakla bekleniyor. Tansiyonun zaman zaman artmasının beklendiği toplantıda çarpıcı açıklamalar yapılacak.
Sözcü'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp'in Divan Kurulu toplantısında başkan adaylığıyla ilgili bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.
Buna göre Kutlualp kürsüde, "Kongre kararı alın, kimse yoksa ben adayım." diyecek.
Fenerbahçe'de bir sonrası seçimde başkan adayı olması beklenen Sadettin Saran ve İlhan Ekşioğlu'nun da toplantıya katılması bekleniyor.
Ali Koç'un seçime gitmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ve toplantıda projelerini anlatarak muhalefete yükleneceği ifade edildi.