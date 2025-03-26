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Fenerbahçe'de flaş Allan Saint-Maximin gelişmesi! Mourinho ile görüştü

Fenerbahçe'de flaş Allan Saint-Maximin gelişmesi! Mourinho ile görüştü

11:0526/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yaşadığı gerginlik sonrası kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin'de flaş bir gelişme yaşandı. Fransız futbolcu, Portekizli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile sorun yaşayan Fransız kanat oyuncusu Allan Saint Maximin, son maçlarda kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamamış, son 2 resmi maçta da teknik heyet kararıyla maç kadrosuna alınmamıştı.

27 yaşındaki futbolcunun geçtiğimiz günlerde Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Portekizli teknik adamdan özür dilediği öğrenildi.

Mourinho'nun affettiği yıldız futbolcu, geçtiğimiz günkü idmanda takımla birlikte çalışmıştı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetimin, Fransız oyuncuya bir para cezası vermediği ve olayın tatlıya bağlandığı da gelen haberler arasında.

Sezon başında Suudi ekibi Al Ahli'den 8 milyon Euro karşılığında kiralanan Maximin, 26 maçta 3 gol, 4 asiste imza attı.

#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Jose Mourinho

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