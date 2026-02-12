Fenerbahçe'de Jhon Duran krizinin perde arkası: Şoke eden transfer süreci açıklandı!

Fenerbahçe’nin sezon başında Al-Nassr’dan kiraladığı ancak yollarını ayırdığı Kolombiyalı forvetin transfer süreci hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Sezon başında Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, kış transfer döneminde Kolombiyalı golcüyle yollarını ayırdı.
The Athletic'te Jacob Tanswell imzalı yazıda Jhon Duran'ın Fenerbahçe'ye transfer olma süreci ve takımdan ayrılığına ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.İşte çarpıcı yazının detayları...
"JHON DURAN GELMEK İSTEMEDİ"
“Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladı. Ancak engeller bitmedi. Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Defalarca aynı cevap verildi. Sonunda Fenerbahçe transfer komitesi, Duran'ın numarasını buldu ve ona İstanbul hayatını ve tesisleri gösteren İspanyolca bir video gönderdi. Yine de tam onay gelmedi.”
"Devin Özek, Herrera'yı tekrar aradı ve Medellin'e gelip Duran'ı ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu teklif, transfer konuşulmaması şartıyla kabul edildi. Özek, yüksek ateş ve ciddi bir mide rahatsızlığına rağmen iki uçuşla Kolombiya'ya gitti. Medellin'e değil, Duran'ın ailesinin yaşadığı gecekondu mahallesine gitmek istedi. Uyarıları dinlemedi. Doğrudan ev adresine gitti.
Drogba ve Eto'o örneklerini verdi. "Yanlış adım atarsan kariyerin biter. Doğru adım atarsan bir yıl sonra kulübünü sen seçersin" dedi. Döndüğünde Duran'ın ikna olduğunu düşünüyordu. Ama Premier League kulübünün hala devrede olduğuna inanıyorlardı."
"250 BİN EUROLUK ÖZEL UÇAK AYARLANDI"
“Menajere İstanbul'da bir hafta tekne tahsis edildi. Duran'ı getirmek için yaklaşık 250 bin euroluk özel uçak ayarlandı. Uçakta başka kulüplerle iletişim kurmasın diye Wi-Fi yoktu. Uçaktan helikoptere geçtiler, bir otelin çatısına indiler. Basından uzak tutuldu.”
"DURAN 1 HAFTA PLAYSTATİON OYNADI"
"Duran, 1 hafta boyunca süitte PlayStation ve Nintendo oynadı, anlaşma tamamlanmaya çalışılırken temsilcileri sürekli şehir turuna çıkarıldı."
"DENGESİZ MİZACINI BİLİYORLARDI"
"Fenerbahçe, Duran'ın dengesiz mizacını transfer öncesinde biliyordu. Yardımcı olmak için önlemler aldılar. Örneğin, Duran sportif direktör Devin Özek ile aynı apartmanda kalıyordu; Özek onunla yakından ilgileniyordu."