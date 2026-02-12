Fenerbahçe'de Jhon Duran krizinin perde arkası: Şoke eden transfer süreci açıklandı!

"JHON DURAN GELMEK İSTEMEDİ"

“Fenerbahçe, Jhon Duran'ı kiralamak için Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladı. Ancak engeller bitmedi. Duran'ın menajeri Jonathan Herrera, oyuncunun Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi. Defalarca aynı cevap verildi. Sonunda Fenerbahçe transfer komitesi, Duran'ın numarasını buldu ve ona İstanbul hayatını ve tesisleri gösteren İspanyolca bir video gönderdi. Yine de tam onay gelmedi.”



