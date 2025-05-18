Fenerbahçe'de karar verildi! Yönetim yola devam etmeyi düşünmüyor

Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de sezon sonunda ciddi bir yaprak dökümü yaşanacak. Sarı-lacivertlilerde yönetimin yola devam etmek istemediği ilk isim netleşti. İşte detaylar...
Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, çalkantılı bir sezon geçirdi.
Yarıştığı tüm kulvarlarda istediği başarıyı elde edemeyen sarı-lacivertliler, sezonun bitmesine sayılı haftalar kala gözünü yaz transfer dönemine çevirdi.
Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya'da birçok isimle de yollar ayrılacak.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir ayrılık yolda. Fotomaç'ta yer alan habere göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Osayi-Samuel ile yol ayrımına gelindi.
Nijeryalı oyuncu ile devam etmeyi düşünmeyen yönetim, son kararı Jose Mourinho'ya bıraktı. Henüz masaya oturulmayan Osayi ile büyük ölçüde devam edilmesi planlanmazken, karar sezon sonunda verilecek.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 36 maçta 2 asist kaydetti. Nijeryalı sağ bekin güncel piyasa değeriyse 7 milyon Euro.