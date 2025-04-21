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Fenerbahçe'de kritik toplantı: İstifa kararı...

Fenerbahçe'de kritik toplantı: İstifa kararı...

Haber Merkezi
12:0821/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu beraberlik sonrasında taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca yönetiminde acil bir toplantı kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti.

Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5 oldu.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Hem tribünlerden hem de sosyal medyadan istifa çağrıları yapan sarı lacivertliler, yönetimden hesap sordu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin acil bir toplantı kararı aldığı öğrenildi.

Gazeteci Barış Yurduseven, Fenerbahçe yönetimin aldığı acil toplantı kararını şu sözlerle açıkladı:

"Başkan Ali Koç yönetimi acil olarak saat 14.00’da kulübe toplantıya çağırdı."

"Toplantının ardından Samandıra’ya geçileceği ve burada da bir toplantı olacağı yönünde bilgiler var."

"Her iki toplantıda da kritik kararlar çıkabilir."

Sosyal medyada da yer alan bir diğer iddia ise, Fenerbahçe yönetiminin bu toplantı sonrasında istifa kararı alabileceği.

Sarı lacivertli yönetim istifa kararı alırsa, Fenerbahçe'yi haziran ayında seçim bekliyor.

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