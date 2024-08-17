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Spor

Fenerbahçe'de kriz: Ayrılmak istemiyor

11:31 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:53 - 17/08/2024 Cumartesi
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de ayrılık krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek istediği yıldız futbolcu, takımdan ayrılmaya sıcak bakmıyor. İşte ayrıntılar...

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Transfer döneminin hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.








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Sarı-lacivertlilerde transferler merak edilirken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular için görüşmeler sürüyor.








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Kadroda düşünülmeyen oyuncuların maaşlarından kurtulmak isteyen Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerin başında Ryan Kent geliyor.









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Fotomaç'ta yer alan habere göre geçen sezon Lazio'ya gitmek istemeyen Ryan Kent, transferde yine sorun çıkarıyor.






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İngiliz oyuncuya Süper Lig'den birçok talip var.





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Fakat Fenerbahçe'deki kazancından ve İstanbul'daki hayatından memnun olan 27 yaşındaki oyuncu ayrılmaya sıcak bakmıyor.





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Fenerbahçe formasıyla toplam 19 maça çıkan İngiliz kanat oyuncusu 1 gol kaydetti.


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Mourinho Kent'e bu sezon sadece Lugano maçında 68 dakika süre verdi.


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Piyasa değeri 3.5 milyon euro olan İngiliz yıldızın sözleşmesi, 2027 yılına kadar devam ediyor.



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ryan Kent
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