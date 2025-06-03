Fenerbahçeli kongre üyeleri, bir sezonun daha kupasız kapatılmasından sonra yönetimi istifaya davet etmiş ve olağanüstü kongre için imza toplamaya başlamıştı. Peki, Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? İmza sayısı belli oldu.

1 /12 Bir sezonu daha kupasız kapatan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı.

2 /12 2018'de büyük umutlarla göreve gelen Ali Koç, 7 yıllık döneminde hem şampiyonluk ipini göğüsleyemedi hem de camiada tepkilere neden oldu.

3 /12 Fenerbahçeli kongre üyeleri bu başarısızlığın ardından kulübün olağanüstü kongreye gitmesi için imza toplamaya başladı.

4 /12 Son günlerde yaşanan bilgi kirliliğinin ardından sarı lacivertli camianın önemli isimleri, imza süreci hakkında bilgiler verdi.

5 /12 Fenerbahçe'nin eski yöneticisi İlhan Ekşioğlu, TV100'e şu açıklamaları yaptı:

6 /12 "Mart ayında 42 bin civarında aidatını ödemiş kongre üyesi olduğu bilgisini almıştım. Bugün geldiğimiz noktada 10 bin imza yeterli görülüyor."

7 /12 "Kulübe münferit gelen imza sayısı 1500-3000 arasında. Kurum dernek ve şahısların organize ettiği kampanyada ise tahmini olarak 7500-8000 inmza toplanmış. Yani imzalar 10 bini geçmiş."

8 /12 Konuyla ilgili gazeteci Ahmet Konanç ise Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp ile konuştuğunu ve kendisine şu bilgileri verdiğini ifade etti.

9 /12 "42 bin aidatlı vardı. 8400 imza yetiyordu. Aidat ödeyenlerin ve üye olanların sayısının arttığını duyduk."

10 /12 "Biz de dedik ki 70 bin üye var sayalım ve 14 bin imza rakamını da esas alalım. 10 bini geçti."

11 /12 "Ben 31 Mayıs'ta durduracaktım ama imzalar hızla gelmeye devam ediyor, bayrama kadar devam edeceğiz."