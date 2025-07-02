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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imzalar teslim edildi: İmza sayısı belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imzalar teslim edildi: İmza sayısı belli oldu

Haber Merkezi
11:262/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli kongre üyeleri alınan kötü sonuçların ardından yönetimin olağanüstü kongreye gitmesi için imza kampanyası başlatmıştı. Sarı lacivertli camiada toplanan imzalar teslim edildi. Peki, Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı?

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreyle ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Sarı lacivertli camia mevcut yönetimin, olağanüstü kongre kararı alması için imza kampanyası düzenlemişti.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için toplanan imzalar kulübe teslim edildi.

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, toplam imza sayısının 9 bin 950 olduğunu açıkladı.

9 bin 700 imzanın derneklere ulaşan imzalar olduğu, 250 imzanın ise kulübe münferit gönderilen imzalar olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe Tüzüğü'ne göre aidatını ödeyen 44 bin kongre üyesinin 5'te 1'inin imzası gerekiyor. Yani bu rakam 8 bin 800.

Bakanlığın mevcut derneklerle ilgili yapısına göre ise toplam üye sayısının 5'te 1'i gerekiyor.

Fenerbahçe'nin mevcut üye sayısı 54 bin 907. 5'te 1 ise 10 bin 995'e denk geliyor.

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