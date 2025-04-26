Fenerbahçe'de sıcak gelişme: Başkan adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nde yüksek divan kurulu toplantısı başladı. Toplantıya katılan sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, başkan adaylığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp de toplantıya katıldı.
Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Yönetime olağanüstü kongre kararı alınması için çağrı yapan Kutlualp, "Siz olağanüstü genel kurul kararı alın. Ben adayım" dedi.
Öte yandan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay öncülüğünde bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri’ne yürüyerek geldi.
Tünay, toplantı öncesi Hakan Bilal Kutlualp ile Fenerbahçe'nin gündemine ilişkin görüştüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.