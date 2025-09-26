Fenerbahçe’de yerden yere vurulmuştu: Golcü yıldız yeni takımında fırtına gibi esiyor!

Fenerbahçe’nin 2022-23 sezonunda Cagliari’den 4.68 milyon Euro’ya transfer ettiği forvet, sarı-lacivertlilerde bekleneni verememişti. 33 yaşındaki yıldız, San Luis formasıyla Liga MX’te 10 maçta 8 gol atarak krallık zirvesine yerleşti, Leagues Cup’ta 2 maçta 2 golle toplam 10 gole ulaştı.
Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında transfer ettiği Joao Pedro, sarı-lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.
2024-25 sezonu başında Hull City'nin yolunu tutan Joao Pedro burada da hayal kırıklığı yaratmış ve yeni sezon öncesi Meksika'nın yolunu tutmuştu.
JOAO PEDRO, MEKSİKA'DA YENİDEN DOĞDU
San Luis'ye imza atan 33 yaşındaki Joao Pedro'nun Meksika serüveni ise inanılmaz başladı.
LİGDE 10 MAÇTA 8 GOLÜ VAR
Meksika basını, ligde çıktığı 10 maçta 8 gol atan ve gol krallığı listesinin zirvesinde yer alan Joao Pedro'nun performansından "Beklenmedik sansasyon" ifadesiyle bahsetti.
KUPADA 2 MAÇTA 2 GOL
Joao Pedro ligde attığı 8 golün yanı sıra Leagues Cup'ta çıktığı 2 maçta da 2 kez fileleri havalandırdı.