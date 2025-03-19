Fenerbahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! Tadic için de karar verildi

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertliler, iki tecrübeli yıldızıyla ilgili yol haritasını belirledi.
Fenerbahçe'nin yeni sezon için düşündüğü kadroda Edin Dzeko'nun yer almama ihtimali yüksek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun maaşında ciddi bir indirime gidecek ve deneyimli golcü ideal 11 oyuncusu konumundan çıkacak.
39 yaşındaki futbolcu bu şartları kabul ederse Fenerbahçe'de devam edecek. Tadic ise futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktör olmak istiyor ve Ajax'tan tam bu isteğiyle örtüşen bir teklif aldı.
36 yaşındaki futbolcunun, Ajax'ın "1 sene oyna sonra teknik ekibe katıl" teklifine sıcak baktığı belirtildi.