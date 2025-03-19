Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! Tadic için de karar verildi

Fenerbahçe'den Dzeko'ya flaş teklif! Tadic için de karar verildi

10:2819/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de Edin Dzeko ile Dusan Tadic'in geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertliler, iki tecrübeli yıldızıyla ilgili yol haritasını belirledi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon için düşündüğü kadroda Edin Dzeko'nun yer almama ihtimali yüksek.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun maaşında ciddi bir indirime gidecek ve deneyimli golcü ideal 11 oyuncusu konumundan çıkacak.

39 yaşındaki futbolcu bu şartları kabul ederse Fenerbahçe'de devam edecek. Tadic ise futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktör olmak istiyor ve Ajax'tan tam bu isteğiyle örtüşen bir teklif aldı.

36 yaşındaki futbolcunun, Ajax'ın "1 sene oyna sonra teknik ekibe katıl" teklifine sıcak baktığı belirtildi.

#Fenerbahçe
#Dusan Tadic
#Edin Dzeko

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli ikramiye ödeme takvimi netleşti! O tarihlere dikkat! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olanlar için...