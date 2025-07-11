Fenerbahçe’den geleceğe yatırım: Genç yetenek resmen açıklandı!

Fenerbahçe, Senegal’in Essamaye FC takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall’ın lisansını çıkardı.
Fenerbahçe, genç futbolcu ile 2030'a kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasonu'na (TFF) bildirdi.
Abdou Aziz Fall son olarak Essamaye FC'de oynadı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Abdou Aziz Fall Fenerbahçe’de
Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"