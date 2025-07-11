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Fenerbahçe’den geleceğe yatırım: Genç yetenek resmen açıklandı!

Fenerbahçe’den geleceğe yatırım: Genç yetenek resmen açıklandı!

15:0911/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Senegal’in Essamaye FC takımında forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall’ın lisansını çıkardı.


Fenerbahçe, genç futbolcu ile 2030'a kadar sürecek 5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasonu'na (TFF) bildirdi.


Abdou Aziz Fall son olarak Essamaye FC'de oynadı.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Abdou Aziz Fall Fenerbahçe’de


Kulübümüz, Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü"


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