Fenerbahçe’den sezon sonu gönderilmişti: Yıldız futbolcu geri mi geliyor?

14:1015/10/2025, Çarşamba
G: 15/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde La Liga ekibine kiraladığı orta saha oyuncusu için İspanyol kulübünden flaş bir bonservis iddiası geldi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den LaLiga ekibi Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.


Fichajes'te yer alan habere göre; İspanyol yöneticiler, transfer olduğu ilk günden itibaren olağanüstü bir liderlik gösteren Faslı futbolcunun bonservisini almak istiyor.


Sarı-lacivertli kulübün, yapılan sözleşmeye satın alma opsiyonu koymadığı için olası bir satın alma için sıfırdan müzakere edilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro'dan daha düşük bonservis teklifi gelmesi halinde bunu kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Amrabat'ın Betis'te kalma arzusunu açıkça dile getirmesi ve böylece hem çevresine hem de Fenerbahçe’ye baskı oluşturması durumunda transferin kolaylaşabileceği iddia edildi.


2025/26 sezonunda Real Betis forması ile tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Sofyan Amrabat, henüz skor katkısı üretemedi.

#Fenerbahçe
#Real Betis
#Sofyan Amrabat
