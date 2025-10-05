Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'den son dakika Ederson açıklaması

Fenerbahçe'den son dakika Ederson açıklaması

19:075/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesi sakatlık geçiren Brezilyalı kalecisi Ederson'un son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesi sakatlık geçiren Brezilyalı kalecisi Ederson'un son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Sarı-lacivertli kulübe bu mücadele öncesi kalecisi Ederson'dan kötü haber gelmişti.

Fenerbahçe, Samsunspor maçında forma giyemeyecek Brezilyalı eldiveninin son durumu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."


Ederson'un 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Ederson
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatlarında 7 haftalık yükseliş: Altında yeni hedef 4.000 dolar mı? Emtia piyasalarında son durum ne? İşte uzmanların yorumu