Fenerbahçe'den son dakika Ederson açıklaması

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesi sakatlık geçiren Brezilyalı kalecisi Ederson'un son durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.
Sarı-lacivertli kulübe bu mücadele öncesi kalecisi Ederson'dan kötü haber gelmişti.
Fenerbahçe, Samsunspor maçında forma giyemeyecek Brezilyalı eldiveninin son durumu hakkında resmi bir açıklama yayınladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Ederson'un 2-4 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.