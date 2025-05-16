Fenerbahçe'den tarihe geçecek hamle: Bonservis rekoru kırılacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, yıldız forveti gözüne kestirdiği ve kasanın ağzını bir hayli açacağı öğrenildi.

1 /6 Fenerbahçe'de camia yönetimi istifaya davet ederken, yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.

2 /6 Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, aradığı ismi buldu.

3 /6 En Nesyri'yi Suudi Arabistan'a 30 milyon euro civarında bir bonservis ücretliyle göndermeyi planlayan Fenerbahçe, yeni bir golcü alacak.

4 /6 Fenerbahçe'de şu anda önce çıkan isim ise sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren, bonservisi PSG'de olan Kolo Muani.

5 /6 Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Fransız forvet Kolo Muani için PSG'ye bonuslar dahil 30 milyon euro bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi.