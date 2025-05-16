Fenerbahçe'den tarihe geçecek hamle: Bonservis rekoru kırılacak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli takımın, yıldız forveti gözüne kestirdiği ve kasanın ağzını bir hayli açacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de camia yönetimi istifaya davet ederken, yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, aradığı ismi buldu.
En Nesyri'yi Suudi Arabistan'a 30 milyon euro civarında bir bonservis ücretliyle göndermeyi planlayan Fenerbahçe, yeni bir golcü alacak.
Fenerbahçe'de şu anda önce çıkan isim ise sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren, bonservisi PSG'de olan Kolo Muani.
Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Fransız forvet Kolo Muani için PSG'ye bonuslar dahil 30 milyon euro bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi.
Bu sezon toplamda 31 karşılaşmada süre alan Muani, 9 gol ve 3 asistle oynadı.