Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: 'Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun'

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Leroy Sane'den sonra dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın bu transerini Fenerbahçeli eski bir oyuncu açıkladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk iş olarak Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı.
Dünyaca ünlü yıldızlarla tek tek masaya oturan ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle eli kuvvetli olan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldız oyuncuyu daha transfer etmek üzere.
Galatasaray'ın görüşmeler yaptığı ve transferinin olumlu manada ilerlediği ismi, Fenerbahçeli eski bir oyuncu açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Youtube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında konuştu.
Hakan Çalhanoğlu konusuna da değinen Akın, şu ifadeleri kullandı:
"Hakan benim kardeşim. Hakan'la mesajlaştık. Bana bir ses kaydı attı."
"Tedavisi sürüyor. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Şu an kampta."
"Galatasaray ile görüşme halindeler. Bana şunu söyledi."
"Galatasaray beni istiyor, ben de Galatasaray'ı istiyorum' dedi."
"Ben Hakan Çalhanoğlu’nu Galatasaray’a hayırlı olsun diyorum."