Fenerbahçeli eski oyuncu açıkladı: 'Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a hayırlı olsun'

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Leroy Sane'den sonra dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna katıyor. Galatasaray'ın bu transerini Fenerbahçeli eski bir oyuncu açıkladı.

1 /12 Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /12 Sarı kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.

3 /12 Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk iş olarak Bayern Münih'ten Leroy Sane'yi kadrosuna katmıştı.

4 /12 Dünyaca ünlü yıldızlarla tek tek masaya oturan ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle eli kuvvetli olan sarı kırmızılılar, dünyaca ünlü bir yıldız oyuncuyu daha transfer etmek üzere.

5 /12 Galatasaray'ın görüşmeler yaptığı ve transferinin olumlu manada ilerlediği ismi, Fenerbahçeli eski bir oyuncu açıkladı.

6 /12 Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın, Youtube kanalında Galatasaray'ın transfer gündemi hakkında konuştu.

7 /12 Hakan Çalhanoğlu konusuna da değinen Akın, şu ifadeleri kullandı:

8 /12 "Hakan benim kardeşim. Hakan'la mesajlaştık. Bana bir ses kaydı attı."

9 /12 "Tedavisi sürüyor. Oynayıp oynamayacağı belli değil. Şu an kampta."

10 /12 "Galatasaray ile görüşme halindeler. Bana şunu söyledi."

11 /12 "Galatasaray beni istiyor, ben de Galatasaray'ı istiyorum' dedi."