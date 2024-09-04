Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu kızdırdı: Bardağı taşırdı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, yıldız oyuncunun kulüpten ayrılmaması bardağı taşırdı. Jose Mourinho'nun da bu duruma sinirlendiği öğrenildi.
Transfer döneminin kapanmasına artık çok az bir süre kaldı.
Sarı lacivertli takımın tek gündemi transfer.
Gelen oyuncuların durumu kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Bazı oyuncularla yollar ayrılırken, takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular da bulunuyor.
Fanatik'in haberine göre bu oyunculardan birisi de Ryan Kent.
İngiliz oyuncu, kendisine gelen bütün teklifleri reddetti.
Fenerbahçe, Mourinho'nun kadroda düşünmediği Kent'i ayrılık için ikna edemiyor.
Geçen sezon lisansı dondurulan oyuncunun, bu sene de süre alması zor gözüküyor.
Kadroda yaşanan şişkinlik dolayısıyla Jose Mourinho da, Kent'in takımdan ayrılmasını istiyor.
Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmamasına Mourinho'nun da sinirlendiği öğrenildi.