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Spor

Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu kızdırdı: Bardağı taşırdı

Haber Merkezi
11:38 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:50 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, yıldız oyuncunun kulüpten ayrılmaması bardağı taşırdı. Jose Mourinho'nun da bu duruma sinirlendiği öğrenildi.

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Transfer döneminin kapanmasına artık çok az bir süre kaldı.

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Sarı lacivertli takımın tek gündemi transfer.

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Gelen oyuncuların durumu kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

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Bazı oyuncularla yollar ayrılırken, takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular da bulunuyor.

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Fanatik'in haberine göre bu oyunculardan birisi de Ryan Kent.

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İngiliz oyuncu, kendisine gelen bütün teklifleri reddetti.

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Fenerbahçe, Mourinho'nun kadroda düşünmediği Kent'i ayrılık için ikna edemiyor.

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Geçen sezon lisansı dondurulan oyuncunun, bu sene de süre alması zor gözüküyor.

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Kadroda yaşanan şişkinlik dolayısıyla Jose Mourinho da, Kent'in takımdan ayrılmasını istiyor.

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Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmamasına Mourinho'nun da sinirlendiği öğrenildi.

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#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Ryan Kent
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