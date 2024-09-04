Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu kızdırdı: Bardağı taşırdı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, yıldız oyuncunun kulüpten ayrılmaması bardağı taşırdı. Jose Mourinho'nun da bu duruma sinirlendiği öğrenildi.

1 / 11 Transfer döneminin kapanmasına artık çok az bir süre kaldı.

2 / 11 Sarı lacivertli takımın tek gündemi transfer.

3 / 11 Gelen oyuncuların durumu kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

4 / 11 Bazı oyuncularla yollar ayrılırken, takımdan ayrılmak istemeyen oyuncular da bulunuyor.

5 / 11 Fanatik'in haberine göre bu oyunculardan birisi de Ryan Kent.

6 / 11 İngiliz oyuncu, kendisine gelen bütün teklifleri reddetti.

7 / 11 Fenerbahçe, Mourinho'nun kadroda düşünmediği Kent'i ayrılık için ikna edemiyor.

8 / 11 Geçen sezon lisansı dondurulan oyuncunun, bu sene de süre alması zor gözüküyor.

9 / 11 Kadroda yaşanan şişkinlik dolayısıyla Jose Mourinho da, Kent'in takımdan ayrılmasını istiyor.

10 / 11 Yıldız oyuncunun takımdan ayrılmamasına Mourinho'nun da sinirlendiği öğrenildi.