Fenerbahçeli futbolcu Mourinho'nun sabrını taşırdı: "Seni asla oynatmayacağım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transferin kapanmasına kısa bir süre kala takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan futbolcuyla özel görüşme gerçekleştirdi. Portekizli çalıştırıcı forma şansı vermeyeceğini belirterek, "Seni asla oynatmayacağım" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe, transferin kapanmasına kısa bir süre kala kadro planlamasında yer almayan futbolcular ile yollarını ayırmak istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda düşünmediği ve transferde zorluk çıkaran futbolcuyla özel görüşme gerçekleştirdi.
Portekizli çalıştırıcının görüşme gerçekleştirdiği futbolcu ortaya çıktı.
İngiliz futbolcunun transfer sürecinde içindeki yaklaşımından dolayı Mourinho'yu harekete geçirdi.
Ryan Kent'i kadro planlamasında düşünmediğini belirten Portekizli, "Asla seni oynatmayacağım.” dedi.
27 yaşındaki kanat oyuncusu 2023-24 sezonunun başında bedelsiz olarak takıma katılmıştı. Geride bıraktığımız sezonun büyük bir bölümünü kadro dışı kalarak geçirdi.