Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız dönmedi

Fenerbahçeli yıldız dönmedi

09:4024/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'de sakatlığını gerekçe göstererek ülkesine giden yıldız isim, henüz İstanbul'a dönmedi. 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma veda edecek.

Süper Lig'de pazartesi günü Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli takımda bir ismin henüz geri dönmemesi dikkati çekti.

Sakatlığını gerekçe göstererek ülkesine giden Fransız futbolcu Saint Maximin'in halen İstanbul'a dönmediği öğrenildi.

 Saint Maximin kalan 2 maçta da forma giyemeyecek.

Fransız kanat oyuncusu, gelecek hafta İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübe veda edecek.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili 9 gün olacak mı, haftasonu ile birleşti mi? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?