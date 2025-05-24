Fenerbahçeli yıldız dönmedi

Fenerbahçe'de sakatlığını gerekçe göstererek ülkesine giden yıldız isim, henüz İstanbul'a dönmedi. 28 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takıma veda edecek.
Süper Lig'de pazartesi günü Hatayspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli takımda bir ismin henüz geri dönmemesi dikkati çekti.
Sakatlığını gerekçe göstererek ülkesine giden Fransız futbolcu Saint Maximin'in halen İstanbul'a dönmediği öğrenildi.
Saint Maximin kalan 2 maçta da forma giyemeyecek.
Fransız kanat oyuncusu, gelecek hafta İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli kulübe veda edecek.