Fenerbahçeli yıldız oyuncu Hatayspor maçı kadrosunda yer almadı: Ayrılacağı konuşuluyordu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncu, kamp kadrosunda yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'un konuğu olacak.
Sarı lacivertli takımın, Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Hakkında ayrılık iddiaları olan Livakovic, kadroda yer almadı.
Livakovic'in Mourinho'dan özel izin alarak kadroda yer almadığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun.