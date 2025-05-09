Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşının üzerine yürüdü: Oyuncular zor sakinleştirdi

Süper Lig 35. haftasında oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli iki futbolcu arasında gerginlik yaşadı. Gelişen Fenerbahçe atağı sonrası Dusan Tadic, serzenişte bulunan takım arkadaşına çok sinirlendi ve üzerine yürüdü. Takım arkadaşları Sırp futbolcuyu zor sakinleştirdi.
Trendyol Süper Lig 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
İlk yarı uzatma dakikalarında gelişen Fenerbahçe atağı sonrası Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında tansiyon yükseldi.
Müsait pozisyonda pas isteyen Anderson Talisca istediğini alamayınca Dusan Tadic'e tepki gösterdi.
Bu serzenişin ardından Sırp futbolcu çok sinirlendi. Talisca'nın üzerine yürümeye giden Tadic'i İsmail Yüksek sakinleştirdi.
İlk yarının sona ermesinin ardından koridorda iki futbolcunun birbirine sarıldığı anlar paylaşıldı.