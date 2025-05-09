Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşının üzerine yürüdü: Oyuncular zor sakinleştirdi

Fenerbahçeli yıldız takım arkadaşının üzerine yürüdü: Oyuncular zor sakinleştirdi

20:579/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig 35. haftasında oynanan Başakşehir-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli iki futbolcu arasında gerginlik yaşadı. Gelişen Fenerbahçe atağı sonrası Dusan Tadic, serzenişte bulunan takım arkadaşına çok sinirlendi ve üzerine yürüdü. Takım arkadaşları Sırp futbolcuyu zor sakinleştirdi.

Trendyol Süper Lig 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

İlk yarı uzatma dakikalarında gelişen Fenerbahçe atağı sonrası Dusan Tadic ile Anderson Talisca arasında tansiyon yükseldi.


Müsait pozisyonda pas isteyen Anderson Talisca istediğini alamayınca Dusan Tadic'e tepki gösterdi.

Bu serzenişin ardından Sırp futbolcu çok sinirlendi. Talisca'nın üzerine yürümeye giden Tadic'i İsmail Yüksek sakinleştirdi.



İlk yarının sona ermesinin ardından koridorda iki futbolcunun birbirine sarıldığı anlar paylaşıldı.

#Fenerbahçe
#Anderson Talisca
#Dusan Tadic
#Başakşehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asistgard Songar İHA nedir, genel ve teknik özellikleri neler?