Fenerbahçeli yıldızdan taraftarın tepkisini çeken paylaşım

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, Eyüpspor maçı sonrası Dubai'den paylaşım yapan yıldız futbolcu taraftarın tepkisini çekti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yenmesine rağmen Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenmesiyle şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat, bu karşılaşmanın ardından Dubai'ye gitti.
Sosyal medya hesabından Dubai'de kaldığı otelin manzarasını paylaşan Faslı futbolcunun bu gönderisi, Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.
İşte Amrabat'ın o paylaşımı