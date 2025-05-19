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Fenerbahçeli yıldızdan taraftarın tepkisini çeken paylaşım

Fenerbahçeli yıldızdan taraftarın tepkisini çeken paylaşım

13:3719/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, Eyüpspor maçı sonrası Dubai'den paylaşım yapan yıldız futbolcu taraftarın tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yenmesine rağmen Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yenmesiyle şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Sofyan Amrabat, bu karşılaşmanın ardından Dubai'ye gitti.

Sosyal medya hesabından Dubai'de kaldığı otelin manzarasını paylaşan Faslı futbolcunun bu gönderisi, Fenerbahçeli taraftarların tepkisine neden oldu.

İşte Amrabat'ın o paylaşımı

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