Fenerbahçeli yıldızın transferi 'mental sorunları' nedeniyle gerçekleşmemiş

Transferde sıcak saatler geçiren Fenerbahçe, son olarak Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin ise 'Mental problemleri' olduğu gerekçesiyle transferinin gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de 2023-24 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, Sarı-Lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.
Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Ryan Kent'in bir kez daha ayrılığı gündeme geldi ancak transfer yine gerçekleşmedi.
Daha önce Lazio'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Nice devreye girmişti.
Sabah'ın haberine göre Fransız ekibi, Ryan Kent transferinden oyuncunun mental problemleri sebebiyle vazgeçti.
Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Ryan Kent bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçındaki Lugano karşılaşmasında forma giydi.