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Spor

Fenerbahçeli yıldızın transferi 'mental sorunları' nedeniyle gerçekleşmemiş

15:49 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 16:15 - 1/09/2024 Pazar
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Transferde sıcak saatler geçiren Fenerbahçe, son olarak Sofyan Amrabat'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin ise 'Mental problemleri' olduğu gerekçesiyle transferinin gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de 2023-24 sezonunun ilk transferi olan Ryan Kent, Sarı-Lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.



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Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Ryan Kent'in bir kez daha ayrılığı gündeme geldi ancak transfer yine gerçekleşmedi.





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Daha önce Lazio'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 27 yaşındaki futbolcu için bu kez Nice devreye girmişti.


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Sabah'ın haberine göre Fransız ekibi, Ryan Kent transferinden oyuncunun mental problemleri sebebiyle vazgeçti.

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Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Ryan Kent bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçındaki Lugano karşılaşmasında forma giydi.

#Fenerbahçe
#Ryan Kent
#Transfer
1 saat önce
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