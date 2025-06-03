Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferinin perde arkası ortaya çıktı: Babası 'vasiyet' etmiş

Fenerbahçe, Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile anlaşma sağladı. Avrupa'nın birçok kulübünün peşinde koştuğu Diouf ile ilgili ilginç bir bilgi gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Amara Diouf transferinin perde arkası ortaya çıktı. Bu transferde babasın bir vasiyetinin payı olduğu iddia edildi.

1 /12 Olağanüstü kongre çağrılarının yapıldığı Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.

2 /12 Sarı lacivertli camia yönetiminin istifa etmesini isterken, Fenerbahçe yönetimi ise kongre için eylül ayını işaret etti.

3 /12 Gelecek sezon da yola Portekizli teknik adamla devam etme kararı alan Fenerbahçe, kadrosunu hem yıldız isimlerle doldurmak hem de geleceğe yatırım yapmak istiyor.

4 /12 Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 16 yaşındaki Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

5 /12 Fakat bu transferin perde arkasında ilginç bir olay yaşandı.

6 /12 Senegal'in Generation Foot takımında forma giyen Diouf, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarındaydı.

7 /12 Sabah'ın haberine göre; Müslüman olan Amara'ya ilk ciddi teklif henüz 14 yaşındayken Juventus'tan geldi.

8 /12 Ancak futbolcunun babası Ady Diouf, oğlunun İslami değerleri daha iyi öğrenmesi ve bu ülkenin dinine uygun olmaması nedeniyle teklifi reddetti.

9 /12 Haber detayında, geçtiğimiz aralık ayında babasını kaybeden Diouf için Fenerbahçe'den ara transfer döneminde 1.5 milyon euroluk bir teklif geldiği belirtilirken, kulübünün bu öneriyi geri çevirdiği ifade edildi.

10 /12 Sezonun tamamlanmasının ardından yeniden harekete geçen sarı lacivertliler, bir teklif daha yaptı.

11 /12 Babasının vasiyetini yerine getirmek isteyene Diouf'un, Türkiye'nin dinine uygun olmasını göz önüne alarak Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi.