Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün akşam evinde Anderlecht’i 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla son 16 turunun kapısını araladı. Fenerbahçe’nin son 16 turu için iki muhtemel rakibi bulunuyor. Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde son 16 turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte sorunun cevabı.

1 /6 Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi play-off turunda Ülker Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk etti.



2 /6 Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



3 /6 Galibiyet golleri dakika 11’ Dusan Tadic, 42’ Edin Dzeko ve 57’ Youssef En Nesyri’den geldi.

4 /6 Fenerbahçe ise play-off aşamasında Belçika kulübü Anderlecht elemesi durumunda son 16 turuna kalacak.



5 /6 Sarı-lacivertlilerin son 16 turunda iki muhtemel rakibi bulunuyor.

