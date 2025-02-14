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Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde son 16 turundaki muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde son 16 turundaki muhtemel rakipleri kim?

09:5314/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün akşam evinde Anderlecht’i 3-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla son 16 turunun kapısını araladı. Fenerbahçe’nin son 16 turu için iki muhtemel rakibi bulunuyor. Peki, Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde son 16 turundaki muhtemel rakipleri kim? İşte sorunun cevabı.

Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Avrupa Ligi play-off turunda Ülker Stadyumu’nda Belçika temsilcisi Anderlecht’i konuk etti.


Karşılaşma Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.


Galibiyet golleri dakika 11’ Dusan Tadic, 42’ Edin Dzeko ve 57’ Youssef En Nesyri’den geldi. 

Fenerbahçe ise play-off aşamasında Belçika kulübü Anderlecht elemesi durumunda son 16 turuna kalacak.


Sarı-lacivertlilerin son 16 turunda iki muhtemel rakibi bulunuyor.


Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde son 16 turundaki muhtemel rakipleri kim?


Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.




#Fenerbahçe
#UEFA Avrupa Ligi
#son 16 turu

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