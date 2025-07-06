Fenerbahçe'nin kanadı Arsenal'den

Takviye etmek istediği bölgeler arasında sol kanat da yer alan Fenerbahçe, Arsenal'de sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan ve yeni sözleşme görüşmelerinde sonuç alamayan Belçikalı yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı.
Yeni sezon öncesi kadrosunu takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer yapılması beklenen bölgeler arasında sol kanat öne çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, bu bölge için Arsenal'in 30 yaşındaki Belçikalı sol kanadı Leandro Trossard ile ilgileniyor.
Belçikalı oyuncu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala mali açıdan tatmin edici bir transfer hedefliyor ve teklifleri değerlendiriyor.
Arsenal, oyuncunun sözleşmesini uzatmak istese de oyuncunun yüksek maaş beklentisinin kulübün maaş politikasıyla örtüşmediği için görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.
Fenerbahçe, görüşmeleri yakından takip ederken oyuncu ve menajeriyle temasa geçildi; Arsenal'e de şartlar soruldu.
Sarı-lacivertli yönetimin, Trossard'ın yıllık ücret isteğini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Oyuncuya da 3 yıllık sözleşme önerildiği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe yönetiminin Trossard için Arsenal'e 15 milyon euro bonservis önerdiği öğrenildi. Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncu için nabız yokladığı belirtildi.
Öte yandan tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe'ye gitmesini istemeyen menajeriyle yollarını ayırdığı belirtildi.
Trossard, Arsenal ile geçen sezon 56 maçta forma giydi ve 10 gol 10 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Okafor için Milan, kulübüyle temasa geçti ve oyuncunun transfer şartlarını sordu.
Milan, Okafor için kiralama tekliflerine kapıyı kapatırken, 25 yaşındaki sol kanadı bonservisiyle satmayı planlıyor ve 10 milyon euro bonservis istiyor. Okafor için bonservis ödemeye hazır olan sarı-lacivertliler, oyuncu ve menajeriyle de temasa geçti.