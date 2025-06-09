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Fenerbahçe'nin Mourinho kararı belli oldu: Yollar ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin Mourinho kararı belli oldu: Yollar ayrılacak mı?

Ömer Çelikbaşlı
11:029/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin bir sezonu daha kupasız kapatmasının ardından camiada olağanüstü kongre için imza kampanyaları başlamıştı. Ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'nun da geleceği merak konusuydu. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho hakkında karar verildi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonluğu hasreti 11 yıla çıkınca, sarı lacivertli camia olağanüstü kongre için imza toplamaya başladı.

Yönetim, kongre için eylül ayını işaret ederken, teknik direktör Mourinho'nun da geleceği merak konusu.

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede hem olası bir ayrılık ihtimallerine karşı tazminat konuları konuşuldu hem de Mourinho ile yola devam edilirse yeni sezon için planlamalar masaya yatırıldı.

Jose Mourinho'ya Suudi Arabistan'dan ciddi tekliflerin olması da masadaki konulardan birisiydi.

Fenerbahçeli yöneticiler arasında teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılması gerektiği düşüncesi hakim.

Fakat Başkan Koç ise hem istikrar düşüncesi hem de Mourinho'nun tazminat rakamının yüksek olması nedeniyle, Portekizli hoca ile yola devam edilmesi noktasına yakın.

Önümüzdeki günlerde yönetim kurulu toplantısı yapılacak.

Bu toplantıda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Jose Mourinho ile yola devam etme kararı alması bekleniyor.

Yeni bir gelişme olmaması durumunda Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına daha önce de planlandığı gibi Portekiz'de Mourinho önderliğinde başlayacak.

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