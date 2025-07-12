Fenerbahçe’nin rüyası gerçekleşiyor: Transferi Jose Mourinho bitirecek!

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler sol kanat bölgesi için dev bir takviye yapacak. Hedefte ise Bayern Münih’in 29 yaşındaki yıldızı var. İşte detaylar.
Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, sol kanat bölgesini güçlendirmek adına Bayern Münih’in yıldız oyuncusu Kingsley Coman’ı radarına aldı.
Sözcü’nün haberine göre, Fenerbahçe, 29 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu için Alman devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun bizzat devreye girerek Coman’la görüştüğü ve yıldız oyuncunun kararını beklediği belirtiliyor.
Transfer piyasasında hareketli günler geçiren Fenerbahçe, bu hamleyle ezeli rakibi Galatasaray’ın Leroy Sane transferine yanıt vermeyi hedefliyor.
Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’da birçok şampiyonluk yaşadı.
Ancak Bayern’in yeni teknik direktörü ve kulübün transfer politikası, Coman’ın takımdaki geleceğini belirsiz hale getirdi.
Fenerbahçe, bu durumdan yararlanarak yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kulübe yakın kaynaklar, sarı-lacivertlilerin Bayern Münih’e kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ve satın alma opsiyonu olarak 15-20 milyon euro civarında bir teklif sunduğunu öne sürüyor.