Fenerbahçe’nin rüyası gerçekleşiyor: Transferi Jose Mourinho bitirecek!

Fenerbahçe, bu durumdan yararlanarak yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kulübe yakın kaynaklar, sarı-lacivertlilerin Bayern Münih’e kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ve satın alma opsiyonu olarak 15-20 milyon euro civarında bir teklif sunduğunu öne sürüyor.



