Fenerbahçe'nin Ryan Kent'e ödediği fesih bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı İngiliz futbolcu Ryan Kent'e ödediği fesih bedeli ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, Ryan Kent'le 17 Ekim Perşembe akşamı yolların ayrıldığını açıkladı.
2027'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcuya fesih bedeli olarak verilen ücret ortaya çıktı.
Belirtilene göre Ryan Kent'e bu sezonki alacağının tamamı ve önümüzdeki iki yılda kazanacağı maaşın da yarısı verildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre senelik 2 milyon euro kazanan Kent'e fesih bedeli olarak toplamda 4 milyon euro verildiği ileri sürüldü.
27 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe forması ile geçtiğimiz sezondan bu yana toplamda 19 karşılaşmaya çıkmıştı.
İsmail Kartal döneminde de forma şansı bulamayan İngiliz oyuncu, çıktığı maçlarda toplamda 1 gol ve 2 asist katkısı sunmayı başarmıştı.