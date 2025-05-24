Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu

Haber Merkezi
20:5824/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan katılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na seri başı olarak katılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyordu.

Austria Wien evinde ağırladığı BW Linz karşısında 90. dakikada attığı golle 2-1 öndeydi ve maç bu şekilde bitse, Fenerbahçe'nin seri başı olarak katılma imkanı vardı.

Fakat Wien 90+2'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve ikincilik fırsatını kaçırarak Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı.

Bu sonuçla ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı.

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de seri başı olma ihtimali ortadan kalktı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Benfica

Rangers

Club Brugge / Salzburg

Feyenoord

Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde büyük ihtimalle yine bu 4’lüden biriyle play-off turunda karşılaşacak.

#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
#3. eleme turu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?