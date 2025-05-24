Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne 3. Eleme Turu'ndan katılacak. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'na seri başı olarak katılabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyordu.
Austria Wien evinde ağırladığı BW Linz karşısında 90. dakikada attığı golle 2-1 öndeydi ve maç bu şekilde bitse, Fenerbahçe'nin seri başı olarak katılma imkanı vardı.
Fakat Wien 90+2'de yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı ve ikincilik fırsatını kaçırarak Şampiyonlar Ligi potasının dışında kaldı.
Bu sonuçla ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katılma hakkı kazandı.
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin de seri başı olma ihtimali ortadan kalktı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri de belli oldu.
Benfica
Rangers
Club Brugge / Salzburg
Feyenoord
Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde büyük ihtimalle yine bu 4’lüden biriyle play-off turunda karşılaşacak.