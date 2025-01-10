Fenerbahçe’de kış transfer sezonu için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho sol bek için yönetimden yıldız takviyesi istedi. Sarı-lacivertliler MLS’te forma giyen sürpriz ismi gündemine aldı. Oyuncunun transferi için Fenerbahçe yönetimi görüşmelere başlayacak. Detaylar haberimizde.

1 /10 Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi

2 /10 Sol bek mevkisine takviye planlayan sarı-lacivertli takım, MSL'te Philadelphia forması giyen 27 yaşındaki sol bek Kai Wagner'i gündemine aldı.



3 /10 Sol bek eksikliğini Alman oyuncuyla giderecek olan sarı-lacivertlilerin oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor.



4 /10 Kai Wagner, Philadelphia ile 45 maçta forma giydi.



5 /10 27 yaşındaki sol bek bu maçlarda 1 gol 12 asistlik performans sergiledi.



6 /10 1.82 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro.

7 /10 Wagner'in kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

8 /10 Kai Wagner kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kai Wagner, 15 Şubat 1997 doğumlu, Almanya uyruklu profesyonel bir futbolcudur. Sol bek pozisyonunda oynar ve şu anda Philadelphia Union takımında forma giymektedir.



9 /10 Kariyeri:

Kai Wagner, kariyerine Almanya'da başladı, ilk profesyonel sözleşmesini SSV Reutlingen ile imzaladı.

Daha sonra SG Sonnenhof Großaspach ve Würzburger Kickers gibi Almanya'nın alt liglerinde forma giydi.



