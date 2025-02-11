Fenerbahçe'nin transferi iptal oldu

Fenerbahçe'nin transferin son gününde sürpriz bir şekilde imza aşmasına getirdiği oyuncu, sağlık kontrollerinden geçemedi.
Fenerbahçe, Brezilya ekibi Vasco da Gama'da forma giyen 20 yaşındaki santrfor Gabriel Souza'nın transferi için anlaşma sağlamıştı.
Ancak genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçemediği ve bu nedenle transferin son anda iptal edildiği öğrenildi.
Sports Digitale'in aktardığı habere göre, sağlık kontrolleri sırasında Gabriel Souza'nın sağ bacağında sakatlık tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olması gerektiği ve ameliyat olması durumunda 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Gabriel Souza da Silva, sol bacağından çapraz bağ ameliyatı geçirmiş ve 17 ay sahalardan uzak kalmıştı. Oyuncunun ameliyat olan bacağında bir problem tespit edilmediği kaydedildi.
Fenerbahçe, Gabriel Souza'yı transfer edip sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralamayı planlıyordu.