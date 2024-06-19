Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir bu sezon Avrupa kupalarına 2. turdan katılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu oynayacak Fenerbahçe'nin rakibi çekilen kuranın ardından belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. öne eleme turu rakipleri kim? İşte sorunun cevabı.

1 / 7 Bu sezon Avrupa'da ikinci turdan itibaren yer alacak Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir'in rakipleri belli oluyor.

2 / 7 Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki rakipleri çekilen kuranın ardından belli oldu.

3 / 7 Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki gruba kalabilecek.

4 / 7 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ve 3. ön eleme turu kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleşti.





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FENERBAHÇE’NİN UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rakibi İsviçre temsilcisi Lugano oldu.



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Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Lugano ile ilk maçını 23-24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını 30-31 Temmuz'da Kadıköy'de oynayacak.