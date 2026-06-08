Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin ardından yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi. 8 yıl sonra kulübe geri dönen Aziz Yıldırım'ın hoca konusunda kararını verdiği belirtildi.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi.
Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde 45 sandıkta 27 bin 387 üye oy kullandı. Geçerli sayılan 27 bin 172 oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Hakan Safi ise 9 bin 927 oyda kaldı.
Seçim sonuçlarının ardından gözler sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörüne çevrildi. Aziz Yıldırım'ın yönetim listesinde yer alan Özgür Peker, dört teknik adam adayı belirlediklerini ve bu isimler arasından tercih yapılacağını açıklamıştı.
Son gelen bilgilere göre ise Aziz Yıldırım kararını verdi. Tecrübeli başkanın, daha önce birlikte çalıştığı ve Fenerbahçe'ye Süper Lig şampiyonluğu kazandıran Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başına getirmesi bekleniyor.
Aykut Kocaman, sarı-lacivertli ekipte görev yaptığı dönemde 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.