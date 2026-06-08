Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı seçimde 45 sandıkta 27 bin 387 üye oy kullandı. Geçerli sayılan 27 bin 172 oyun 17 bin 245'ini alan Aziz Yıldırım, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Hakan Safi ise 9 bin 927 oyda kaldı.