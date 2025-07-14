Fenerbahçe'nin yeni transferi vizeye takıldı

Fenerbahçe’nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın yeni transferinin 'Schengen vizesi' olmadığı için kampa gidemediği öğrenildi.
25-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti.
Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin Portekiz kafilesinde yer aldı.
Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca ise Portekiz'e götürülmedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall'ın da kafilede olmaması dikkati çekti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Senegal’in Essamaye takımından transfer edilen Abdou Aziz Fall, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sarı-lacivertli formayı ilk kez giymişti.