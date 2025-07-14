Fenerbahçe'nin yeni transferi vizeye takıldı

Fenerbahçe’nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımın yeni transferinin 'Schengen vizesi' olmadığı için kampa gidemediği öğrenildi.

1 /7 25-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti.

2 /7 Sarı-lacivertli ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin Portekiz kafilesinde yer aldı.

3 /7 Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca ise Portekiz'e götürülmedi.

4 /7 Fenerbahçe'nin yeni transferi Abdou Aziz Fall'ın da kafilede olmaması dikkati çekti.

5 /7 Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, 'Schengen vizesi' olmadığı için Portekiz kampına gidemedi.

6 /7 Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Abdou Aziz Fall ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.