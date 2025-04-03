Fenerbahçe'nin yıldızı soyunma odasından tek başına çıktı: Otobüse binmedi iddiası!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği Türkiye Kupası maçının ardından dikkati çeken bir görüntü sosyal medyada yayıldı. O görüntülerde Fenerbahçeli bir yıldız oyuncunun stadyumun başka bir kapısından çıkış yaptığı anlaşılıyor.
Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Fenerbahçeli yıldız oyuncu Fred'in Galatasaray mağlubiyeti sonrasında soyunma odasından ayrıldığı ve stadyumun başka bir kısmından çıkış yaptığı görüldü.
Sosyal medyada Fred'in neden takımdan ayrı stadyumdan çıkış yaptığı anlaşılamadı. Konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.
Fred'in Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören oyuncular içerisinde olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncu PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilirse Trabzonspor maçında forma giyemeyebilir.
Fred'in stadyumdan ayrıldığı anlar.