Fenerbahçe'nin yıldızı soyunma odasından tek başına çıktı: Otobüse binmedi iddiası!

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği Türkiye Kupası maçının ardından dikkati çeken bir görüntü sosyal medyada yayıldı. O görüntülerde Fenerbahçeli bir yıldız oyuncunun stadyumun başka bir kapısından çıkış yaptığı anlaşılıyor.

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2 /6 Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

3 /6 Fenerbahçeli yıldız oyuncu Fred'in Galatasaray mağlubiyeti sonrasında soyunma odasından ayrıldığı ve stadyumun başka bir kısmından çıkış yaptığı görüldü.

4 /6 Sosyal medyada Fred'in neden takımdan ayrı stadyumdan çıkış yaptığı anlaşılamadı. Konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

5 /6 Fred'in Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören oyuncular içerisinde olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncu PFDK'ya tedbirli olarak sevk edilirse Trabzonspor maçında forma giyemeyebilir.