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Spor

Fenerbahçe'ye 3 futbolcudan ciddi zarar! Fatura belli oldu

10:16 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:42 - 5/09/2024 Perşembe
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Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadroda köklü değişiklikler yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, yollarını ayırdığı 3 isimden ciddi miktarda zarar etti. İşte ayrıntılar...

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Transfer döneminin sonuna gelirken kadrosunu oluşturan Fenerbahçe yollarını ayırdığı Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro'dan zarar etti.





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Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yollarını ayırdığı bu 3 futbolcudan 13.41 milyon Euro zarar etti.



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2022'nin yaz transfer döneminde 5.23 milyon Euro'ya kadroya katılan Luan Peres, bedelsiz olarak Santos'a gönderildi.





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Yine aynı dönemde Cagliari'den 4.68 milyon Euro'ya transfer edilen Joao Pedro'nun ise sözleşmesi feshedildi.


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Son olarak sarı-lacivertlilerin Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Rade Krunic ise bedelsiz olarak Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.

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Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile yaptığı anlaşmaya göre Krunic'in ileride satılması durumunda Sırp ekibi, sarı-lacivertlilere satış bedelinin yüzde 50'sini ödeyecek.

#Fenerbahçe
#Joao Pedro
#Luan Peres
#Rade Krunic
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