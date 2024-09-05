Fenerbahçe'ye 3 futbolcudan ciddi zarar! Fatura belli oldu

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, kadroda köklü değişiklikler yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, yollarını ayırdığı 3 isimden ciddi miktarda zarar etti. İşte ayrıntılar...
Transfer döneminin sonuna gelirken kadrosunu oluşturan Fenerbahçe yollarını ayırdığı Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro'dan zarar etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, yollarını ayırdığı bu 3 futbolcudan 13.41 milyon Euro zarar etti.
2022'nin yaz transfer döneminde 5.23 milyon Euro'ya kadroya katılan Luan Peres, bedelsiz olarak Santos'a gönderildi.
Yine aynı dönemde Cagliari'den 4.68 milyon Euro'ya transfer edilen Joao Pedro'nun ise sözleşmesi feshedildi.
Son olarak sarı-lacivertlilerin Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Rade Krunic ise bedelsiz olarak Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız ile yaptığı anlaşmaya göre Krunic'in ileride satılması durumunda Sırp ekibi, sarı-lacivertlilere satış bedelinin yüzde 50'sini ödeyecek.