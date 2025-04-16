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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kasası dolacak

Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Kasası dolacak

11:1416/04/2025, Çarşamba
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Real Madrid forması giyen Arda Güler'in adı transfer gündemini sıkça meşgul ediyor. Milli futbolcunun transferi gerçekleşirse Fenerbahçe dev bir gelirin sahibi olacak. İşte detaylar...

Real Madrid'de Arda Güler, 11'e girmekte zorlanıyor... Manchester United'ın Arda'yı kadrosuna katmaya kararlı olduğu öne sürülüyor.

İspanyol basını; Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazdı.

Takvim'de yer alan habere göre Arda'nın yüzde 20 ihtimalle United'a gideceği öğrenildi. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına 12 milyon Euro gireceği belirtiliyor.

Real Madrid 2023 yılının yazında Fenerbahçe'den Arda Güler'i 6 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu.

Genç futbolcunun transferine bonuslarla birlikte 30 milyon Euro verildiği resmen duyurulmuştu.

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