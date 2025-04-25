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Fenerbahçe’ye Arda Güler sürprizi: 1 maç daha çıkarsa…

Fenerbahçe’ye Arda Güler sürprizi: 1 maç daha çıkarsa…

09:5125/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler La Liga’nın 33. haftasında Getafe karşısında ilk 11’de çıktı ve galibiyet golünü kaydetti. 20 yaşındaki milli futbolcu performansının ardından İspanya’da gündem oldu. Bununla birlikte Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu vurdu.

La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in golüyle deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu, performansıyla Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'yi de kendine hayran bıraktı.


Kalan haftalarda daha çok süre bulması beklenen milli futbolcunun, Fenerbahçe'nin kasasını doldurmaya devam edeceği belirtildi.


Fenerbahçe'den 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesinde 10 milyon euroluk da bonus maddesi bulunuyor.


Hürriyet'te yer alan habere göre, Real Madrid, Arda Güler'in oynadığı her 25 maç için sarı-lacivertlilere 2 milyon euro ödeme yapacak.


Şu ana kadar 49 maçta forma giyen Arda Güler, 1 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe'nin kasasına toplam 4 milyon euro daha girecek.


Arda Güler, Real Madrid formasıyla çıktığı 49 maçta 10 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.


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