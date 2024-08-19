Fenerbahçe'ye Lo Celso'da zorlu rakipler

Orta saha transferi için girişimlerini yoğunlaştıran Fenerbahçe gündemine Arjantinli yıldız Lo Celso'yu almıştı. Sarı-lacivertlilere bu transferde, dişli rakipler çıktı. İşte detaylar...
Orta alan transferinde geç kaldığı için eleştirilen Fenerbahçe yönetimi girişimlere hız verdi.
Takvim'in İngiliz basınından aktardığı habere göre sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun Tottenham'dan eski öğrencisi Giovani Lo Celso ile yakından ilgileniyor.
Ancak bu transferde Fenerbahçe yalnız değil... Arjantinli yıldızı İtalya'dan Roma, İngiltere'den Aston Villa ve İspanya'dan da Real Betis'in istediği belirtildi.
Tottenham'ın Lo Celso'nun fiyatını 13 milyon euro olarak belirlediği ve söz konusu kulüplerle pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Tottenham'da sözleşmesinin son senesine giren 28 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Mevcut piyasa değeri 16 milyon euro olan Lo Celso'nun bu sezon Tottenham'ın kadro planlamasında yer almadığı belirtiliyor.
GIOVANI LO CELSO KİMDİR?
Giovani Lo Celso, 9 Nisan 1996'da Arjantin'in Rosario kentinde dünyaya geldi. Futbola Rosario Central altyapısında başladı.
2015'te A takıma yükselen Lo Celso, 2016 yazında 10 milyon euro'ya PSG'nin yolunu tuttu.
2019 yazında ise toplam 25 milyon euro bedelle Real Betis'e imza attı.
Aynı yaz 16 milyon euro'ya Tottenham'a kiralandı. İngiliz ekibi 2020 yazında ise 32 milyon euro'ya bonservisini aldı.