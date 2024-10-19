Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’ye talih kuşu: Lincoln Henrique’ye 3 kulüp talip

Fenerbahçe’ye talih kuşu: Lincoln Henrique’ye 3 kulüp talip

16:1519/10/2024, Cumartesi
G: 19/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin geçen sezon Brezilya ekibi RB Bragantino’ya kiraladığı futbolcu Lincoln Henrique’ye 3 kulüp talip oldu. Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Brezilyalı yıldız 3 gol 9 asist kaydetmişti. 25 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki performansı taliplerini arttırdı. İşte detaylar.

Geçen sezon Fenerbahçe'den Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique performansıyla alkış alıyor.

Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Sambacı'yı ülkesinden 3 takımın istediği ifade ediliyor.


Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.


25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maça çıktı ve 3 gol 9 asistlik katkı verdi. 

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.


#Fenerbahçe
#Lincoln Henrique
#RB Bragantino

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTER TORBA YASA SON DAKİKA! 19 EKİM 2024 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar değişecek mi, ne zaman çıkacak?