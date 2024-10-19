Fenerbahçe’ye talih kuşu: Lincoln Henrique’ye 3 kulüp talip

Fenerbahçe’nin geçen sezon Brezilya ekibi RB Bragantino’ya kiraladığı futbolcu Lincoln Henrique’ye 3 kulüp talip oldu. Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Brezilyalı yıldız 3 gol 9 asist kaydetmişti. 25 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki performansı taliplerini arttırdı. İşte detaylar.
Geçen sezon Fenerbahçe'den Brezilya ekibi RB Bragantino'ya kiralık olarak gönderilen Lincoln Henrique performansıyla alkış alıyor.
Kiralık sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Sambacı'yı ülkesinden 3 takımın istediği ifade ediliyor.
Brezilyalı futbolcu, bu sezon kiralık olarak oynadığı Bragantino'da 42 maçta 5 gol 3 asistle oynadı.
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla toplam 36 resmi maça çıktı ve 3 gol 9 asistlik katkı verdi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.