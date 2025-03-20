Fenerbahçe’ye transferde ters köşe: Geri dönüyor!

Fenerbahçe’den sezon başında Toulouse’a kiralanan yıldız futbolcu bu sezon beklenilen performansı gösteremedi. Kulüp oyuncunun bonservisi için herhangi bir girişimde bulunmama kararı aldı. 30 yaşındaki futbolcunun sezon başında takıma dönmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Miha Zajc, sezon başında Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştı.
Burada beklentilerin oldukça altında kalan 30 yaşındaki futbolcu, 19 resmi maçta 433 dakika şans bulabildi.
Zajc bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.
Fanatik'te yer alan habere göre bu performansı sonrası Toulouse, Zajc'ın bonservisi için herhangi bir girişimde bulunmama kararı aldı.
Fenerbahçe, 2020'de Zajc'ı Genoa'ya kiralamış, Sloven futbolcu 2021'de Fenerbahçe'ye geri dönmüş ve 3 sezon sarı-lacivertli formayı giymişti.